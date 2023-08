Nach Courtois-Schock: Ancelotti lässt Transferfrage offen

Carlo Ancelotti will angesichts der Kreuzbandverletzung von Stammkeeper Thibaut Courtois nicht in Panik verfallen. Der Cheftrainer von Real Madrid sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Ich bin sehr ruhig. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir einen weiteren Torhüter verpflichten wollen. Nach (Andriy) Lunin haben wir sehr junge Spieler wie (Lucas) Canizares oder Fran (Gonzalez). Wenn wir einen weiteren Torhüter verpflichten, werden wir uns die Summe ansehen.“

Dass der neue externe Keeper automatisch in der Startelf der Königlichen steht, ist für Ancelotti ebenfalls nicht in Stein gemeißelt: „Ich wiederhole, wir haben volles Vertrauen in Lunin.“ Lunin spielt bereits seit 2018 für Real. Damals war er als Teenager für 8,5 Millionen Euro aus der Ukraine von Zorya Lugansk nach Madrid gewechselt. In der vergangenen Saison wurde Courtois von Lunin in zwölf Partien vertreten. Dabei blieb der 24-Jährige viermal ohne Gegentor. Derzeit werden zahlreiche Kandidaten rund um das Santiago Bernabéu gehandelt. Favorit ist Bono (32) vom FC Sevilla.