United beobachtet Frattesi

Manchester United hat offenbar Davide Frattesi im Blick. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben die Engländer vergangene Woche Scouts zum Spiel seines Klubs US Sassuolo gegen US Salernitana (5:0) geschickt, um sich vor Ort einen Eindruck von Frattesis Leistung zu verschaffen.

Mit ihrem Interesse am 23-Jährigen sind die Red Devils aber nicht allein, denn auch Vereine aus der Serie A haben den viermaligen italienischen Nationalspieler dem Bericht zufolge auf dem Zettel. Frattesi wechselte vor einem Jahr von Monza zu Sassuolo und besitzt dort einen Vertrag bis 2026. Der Mittelfeldspieler kommt in acht Ligapartien, in denen er immer in der Startformation stand, auf zwei Tore.