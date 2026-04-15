Im Abstiegsfall: Droht Gladbach das Vertragschaos?

Nach dem 0:1 gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende ist Borussia Mönchengladbach auf den 14. Tabellenplatz abgerutscht. Fünf Punkte Vorsprung hat die Mannschaft von Eugen Polanski noch auf den gefürchteten Relegationsplatz. Das Abstiegsgespenst geht um am Niederrhein.

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Zumindest, was die Vertragswerke der Spieler angeht, sind die Fohlen aber gerüstet für den Gang in Liga zwei. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist jedes Arbeitspapier im Kader auch für die zweite Liga gültig. Die Bezüge der Spieler würde sich im Abstiegsfall zudem automatisch um die Hälfte reduzieren.

Trotzdem würde es in diesem Szenario wohl zu einem heftigen Kaderumbruch kommen. Vor allem, weil die Topstars des Kaders auch mit um die Hälfte reduzierten Bezügen immer noch zu viel für einen Zweitligisten verdienen würden. Die ‚Bild‘ zählt hier Spieler wie Florian Neuhaus (29), Tim Kleindienst (30), Nico Elvedi (29), Franck Honorat (29) oder Robin Hack (27) auf.

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Es würde potenziell also zu ein paar schmerzhaften Trennungen kommen. Um dieses Szenario zu verhindern, kämpft die Polanski-Elf deshalb aktuell mit allen Mitteln um den Klassenerhalt. Am kommenden Sonntag (19:30 Uhr) steht das Heimspiel gegen Mainz 05 auf dem Spielplan.