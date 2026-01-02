Menü Suche
Silas-Wechsel geplatzt – neue heiße Spur?

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Silas (27) schließt sich offenbar doch nicht Hannover 96 an. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge scheitert der Transfer „aus finanziellen Gründen“. Das Gehalt des Offensivspielers, das er aktuell beim VfB Stuttgart einstreicht (2,5 Millionen Euro pro Jahr), sei für den Zweitligisten nicht zu stemmen.

Stattdessen soll Silas mit einem Engagement in die Türkei kokettieren. Dort bekundet Samsunspor Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Kongolosen (20 Länderspiele). Zudem wird der FC Valencia als möglicher Abnehmer gehandelt.

