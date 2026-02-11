Menü Suche
Eintracht befürchtet schwere Verletzung

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Bei Eintracht Frankfurt kommt es knüppeldick. Nach ‚Bild‘-Informationen müssen die Adlerträger womöglich lange auf Arthur Theate verzichten. Der 25-jährige Belgier zog sich im Training des Bundesligisten eine Verletzung am Knie zu.

Dem Bericht ist zu entnehmen, es gebe bei der Eintracht „die starke Befürchtung, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt“. Aktuell gibt es noch keine Diagnose beziehungsweise eine offizielle Mitteilung des Klubs.

