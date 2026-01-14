Bochum-Stürmer vor Abgang

Mathis Clairicia wird offenbar nicht mehr lange Teil des Kaders vom VfL Bochum sein. Der 23-jährige Mittelstürmer steht laut ‚A Bola‘ kurz vor einem Wechsel zum FC Alverca. Der portugiesische Erstligist sichert sich die Dienste des Franzosen zunächst per Leihe bis zum Ende der laufenden Saison.

In Bochum konnte Clairicia nicht fußfassen. Zwar stehen neun Zweitligaspiele und ein Einsatz im DFB-Pokal für den Torjäger zu Buche, ein Treffer für die erste Mannschaft gelang ihm seit seiner Ankunft im Sommer aber nicht. Lediglich in zwei Regionalliga-Einsätzen trug er sich ein Mal in die Torjägerliste ein.