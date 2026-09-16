BVB-Boss: Die „Sucht“ der Kaderplanung

Für Ole Book hört die Arbeit am Kader von Borussia Dortmund auch nach dem Deadline Day nicht auf. „Kaderplanung ist wie eine Sucht“, erklärte der Sportdirektor am gestrigen Dienstagabend bei der Veranstaltung ‚19:09 – der schwarzgelbe Talk‘ von den ‚Ruhr Nachrichten‘ und ‚Radio 91.2‘ und lieferte eine passende Anekdote aus der Endphase des Sommertransferfensters: „Wir saßen am Laptop, David (Blacha, Anm. d. Red.) hat dann gefragt, ob wir schon mal Kandidaten für die nächste Periode sichten wollten. Das erschien mir zunächst komisch, ein paar Minuten später aber war ich voll mit dabei.“

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Aufgrund einer exklusiven BVB-Ausstiegsklausel konnte Book die SV Elversberg im März in Richtung seines Herzensvereins verlassen. Für böses Blut sorgte der Abgang im Saarland nicht. „Da war niemand sauer, als ich gegangen bin. Der Präsident hat gesagt, das Angebot wird irgendwann kommen, und dann fahre ich dich dahin“, so Book.