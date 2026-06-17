WM-Auftakt: Portugal-Star fällt aus

Die portugiesische Nationalmannschaft muss bei ihrem WM-Auftaktspiel am heutigen Mittwoch (19 Uhr) gegen Kongo auf Rúben Dias verzichten. Das bestätigte Roberto Martínez auf der Pressekonferenz vor der Partie. „Er ist noch nicht ganz fit, und wir wollen kein Risiko eingehen“, so der Nationalcoach.

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Dias hatte aufgrund von Muskelbeschwerden in den vergangenen Tagen nur individuell trainieren können. Der Innenverteidiger von Manchester City ist eine der Säulen der portugiesischen Abwehr und wird im zweiten Gruppenspiel gegen Usbekistan am Dienstag (19 Uhr) wieder zurückerwartet.