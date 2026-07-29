Sangaré wechselt für 48 Millionen

Dem RC Lens steht ein saftiger Geldregen ins Haus. Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato zufolge schließt sich Mamadou Sangaré (24) voraussichtlich dem FC Brentford an. Einigung besteht über eine Ablöse in Höhe von 48 Millionen Euro plus Boni sowie einer Weiterverkaufsbeteiligung, lediglich Details bleiben zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ligarivale Crystal Palace hat in den vergangenen Stunden noch ein verbessertes Angebot für den zentralen Mittelfeldspieler eingereicht, der Last-Minute-Vorstoß kommt aber zu spät. Sangaré wird zeitnah in Brentford erwartet, um den Wechsel abzuschließen.