Menü Suche
Kommentar
FT-Info Ligue 1

Sangaré wechselt für 48 Millionen

von Julian Jasch - Quelle: Foot Mercato
Mamadou Sangaré im Trikot @Maxppp

Dem RC Lens steht ein saftiger Geldregen ins Haus. Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato zufolge schließt sich Mamadou Sangaré (24) voraussichtlich dem FC Brentford an. Einigung besteht über eine Ablöse in Höhe von 48 Millionen Euro plus Boni sowie einer Weiterverkaufsbeteiligung, lediglich Details bleiben zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ligarivale Crystal Palace hat in den vergangenen Stunden noch ein verbessertes Angebot für den zentralen Mittelfeldspieler eingereicht, der Last-Minute-Vorstoß kommt aber zu spät. Sangaré wird zeitnah in Brentford erwartet, um den Wechsel abzuschließen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Premier League
Lens
Brentford
Mamadou Sangaré

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Premier League Premier League
Lens Logo RC Lens
Brentford Logo FC Brentford
Mamadou Sangaré Mamadou Sangaré
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert