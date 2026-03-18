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Weltmeisterschaft

Medien: Torwart-Hammer beim DFB

Morgen wird der Kader für die nächste Länderspielpause bekanntgegeben. Im Tor wird es zu einer Überraschung kommen.

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Bundestrainer Julian Nagelsmann schaut skeptisch an der Seitenlinie @Maxppp

In den vergangenen Tagen kamen bereits Berichte auf, die besagten, dass man innerhalb des DFB-Trainerteams darüber nachdenkt, Jonas Urbig für die bevorstehenden Länderspiele zu nominieren. Jetzt herrscht wohl Klarheit.

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Laut ‚Bild‘ wird Jonas Urbig (22) morgen zum Aufgebot der Nationalmannschaft gehören. Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge soll der Torhüter des FC Bayern anstelle von Finn Dahmen (27/FC Augsburg) mit von der Partie sein.

Dass Urbig zum Kreis des DFB-Teams stößt, soll als Belohnung für seine starken Leistungen als Vertreter von Manuel Neuer (39) beim deutschen Rekordmeister gewertet werden. Am 27. März trifft Deutschland auf die Schweiz, drei Tage später wartet Ghana.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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