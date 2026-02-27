Sieben Zweitliga-Juwele in die Bundesliga?

In Zeiten inflationärer Ablösesummen sind Bundesligisten oft gut beraten, sich im Inland nach neuen Verstärkungen umzuschauen. Auch in dieser Saison spielen sich zahlreiche Talente in den Fokus der Erstligaklubs. Einige könnten schon in diesem Sommer zuschlagen.

Kennet Eichhorn gilt als eine der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt. Der erst 16-Jährige überzeugt bei Hertha BSC trotz seines jungen Alters auf ganzer Linie und plant nach Informationen der ‚Sport Bild‘ im Sommer den nächsten Karriereschritt. An Interessenten für den Mittelfeldspieler mangelt es nicht: Der FC Bayern München sowie Eintracht Frankfurt umgarnen den Youngster, RB Leipzig hat dem Vernehmen nach die besten Karten.

Doch damit nicht genug: Die ausländischen Spitzenklubs beobachten den gebürtigen Berliner ebenfalls. Wie ‚Sky‘ bereits im November berichtete, zeigen auch Real Madrid, der FC Barcelona, Paris St. Germain und Manchester United Interesse am deutschen U-Nationalspieler. Sein Vertrag in der Hauptstadt läuft noch bis 2029, beinhaltet allerdings eine Ausstiegsklausel, die dem Vernehmen nach bei zwölf Millionen Euro liegt.

Hertha vor dem Ausverkauf

Hertha BSC läuft Gefahr, im Sommer gleich mehrere Stammspieler zu verlieren. Defensivakteur Pascal Klemens wurde in der Vergangenheit immer wieder mit Bundesligisten in Verbindung gebracht, doch allen voran soll sich der FC Getafe beim 21-Jährigen in der Pole-Position befinden. Die Spanier signalisieren laut ‚Bild‘ starkes Interesse.

Sein Teamkollege Tjark Ernst ruft ebenfalls zahlreiche Vereine aus ganz Europa auf den Plan. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat nun auch der FC Porto seine Fühler nach dem 22-Jährigen ausgestreckt. Ajax Amsterdam hatte zuletzt ebenfalls sein Interesse signalisiert, doch auch Borussia Mönchengladbach hat den Schlussmann im Visier.

Linus Gechter könnte seinem Torwart an den Niederrhein folgen, denn auch der 22-Jährige steht bei den Fohlen hoch im Kurs. Der Vertrag des Verteidigers läuft 2027 aus, weshalb Hertha in diesem Sommer letztmalig die Möglichkeit hätte, eine adäquate Ablösesumme zu erzielen. Im Oktober berichtete ‚Sky‘, dass der 1,91-Meter-Hüne bei fast allen deutschen Top-Klubs auf dem Zettel steht.

Lenz als Trostpreis?

Cajetan Lenz spielt eine sehr gute Saison beim VfL Bochum, steht aber dennoch im Schatten von Eichhorn. Beides sind junge deutsche zentrale Mittelfeldspieler, die in dieser Saison ihren Durchbruch feiern. Obwohl der drei Jahre jüngere Eichhorn den Großteil der Aufmerksamkeit auf sich zieht, gibt es auch zahlreiche Topklubs, die an Lenz interessiert sind.

Eintracht Frankfurt hat neben Eichhorn auch den 19-Jährigen im Visier, der rund 15 Millionen Euro kosten würde. Lenz steht bei den Hessen schon länger hoch im Kurs, auch wenn sich die Adlerträger zuletzt intensiver um Eichhorn bemühten.

Die Auswahl für den Mittelfeldspieler ist jedoch groß genug: Nahezu jeder Bundesligist soll grundsätzliches Interesse zeigen. Insbesondere Bayer Leverkusen soll sich intensiver mit dem Mittelfeld-Talent beschäftigen. Auch West Ham United wurde in der Vergangenheit von ‚Sky‘ mit dem deutschen U-Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Zwei Mikas für die Bundesliga

Sowohl Mika Baur als auch Mika Haas könnten im Sommer den Schritt ins Oberhaus wagen. Letzterer wurde in der Vergangenheit bereits von ‚sge4ever.de‘ mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Der Linksverteidiger könnte bei den Hessen in die Fußstapfen von Nathaniel Brown (22) treten, dessen Abgang im Sommer wahrscheinlich ist. Für den 1. FC Kaiserslautern stand der 20-Jährige in der laufenden Spielzeit in 21 Zweitligapartien in der Startelf.

Bei Baur könnte eine Vertragsklausel den Transferpoker anheizen. Der 21-Jährige war 2024 vom SC Freiburg zum SC Paderborn gewechselt, doch die Breisgauer sicherten sich eine Rückkaufoption. Der Mittelfeldspieler, der in dieser Saison bereits sieben Torbeteiligungen sammelte, steht zudem beim VfB Stuttgart und dem FC Brügge auf der Liste.