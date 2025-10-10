Verrückte Rolle rückwärts bei Kimmich

Im Juli noch hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann öffentlich preisgegeben, dass er Joshua Kimmich (30) nicht mehr als Rechtsverteidiger, sondern im zentralen Mittelfeld einsetzen möchte. Auf dieser Position brilliert der 103-fache Nationalspieler seit Jahren in Diensten des FC Bayern.

Einige Monate später zieht Nagelsmann seine Entscheidung aber offenbar schon wieder zurück. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Kimmich am heutigen Freitagabend (20:45 Uhr) im wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg rechts hinten auflaufen. Bereits die gesamte Trainingswoche habe der Rechtsfuß wieder in der Viererkette verteidigt.

Entscheidung nachvollziehbar

Das lässt sich auf der einen Seite damit begründen, dass die Rechtsverteidiger-Alternativen zuletzt im Einsatz für den DFB nicht überzeugten – beispielsweise Eintracht-Jungspund Nnamdi Collins (21). Auf der anderen Seite stehen einige formstarke Sechser aber parat, darunter unter anderem Kimmichs Teamkollegen Aleksandar Pavlovic (21) und Leon Goretzka (30) sowie Angelo Stiller (24/VfB Stuttgart) und Felix Nmecha (24/BVB).

Unabhängig davon ist es sicherlich nicht verkehrt, dass Nagelsmann seine ursprüngliche Entscheidung wieder einkassiert, denn das ist eine nicht zu vernachlässigende Eigenschaft, die auch mit Blick auf die WM von entscheidender Bedeutung sein kann.