„Barça schockiert“: Der kuriose Rashford-Transfer

Marcus Rashford kommt beim FC Barcelona immer besser in Tritt. Inzwischen stehen acht direkte Torbeteiligungen aus zehn Spielen zu Buche – und das, obwohl der Engländer nur schleppend aus der Sommerpause gekommen war.

Die Befürchtungen bei Barça, von denen die ‚Sun‘ berichtet, haben sich jedenfalls nicht bewahrheitet. Anfangs, so schreibt es das englische Boulevardblatt, sei man bei den Katalanen skeptisch gewesen, weil Manchester United das Eigengewächs so unbedingt loswerden wollte.

„Sie dachten, es sei zu schön, um wahr zu sein – mit ihm müsse etwas nicht stimmen“, schreibt die ‚Sun‘. Erst Rashfords Bruder Dwaine habe Barça schließlich davon überzeugt, „dass alles in Ordnung sei – und dass er sie nicht veräppeln würde.“

„Barça ist jetzt wirklich schockiert, dass sie ihn für ein Taschengeld verpflichten konnten“, heißt es weiter. In der Tat ist die Leihgebühr kaum der Rede wert. Allerdings ist noch fraglich, ob Barcelona die Kaufoption über kolportierte 30 Millionen Euro ziehen wird. Alternative Transfer-Modelle werden zurzeit rund um das Camp Nou diskutiert.