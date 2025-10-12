Menü Suche
La Liga

„Barça schockiert“: Der kuriose Rashford-Transfer

Im Sommer wechselte Marcus Rashford auf Leihbasis von Manchester United zum FC Barcelona. Die sportliche Entwicklung ist seitdem positiver als von vielen erwartet.

von Tobias Feldhoff - Quelle: The Sun
1 min.
Marcus Rashford treibt den Ball nach vorne @Maxppp

Marcus Rashford kommt beim FC Barcelona immer besser in Tritt. Inzwischen stehen acht direkte Torbeteiligungen aus zehn Spielen zu Buche – und das, obwohl der Engländer nur schleppend aus der Sommerpause gekommen war.

Die Befürchtungen bei Barça, von denen die ‚Sun‘ berichtet, haben sich jedenfalls nicht bewahrheitet. Anfangs, so schreibt es das englische Boulevardblatt, sei man bei den Katalanen skeptisch gewesen, weil Manchester United das Eigengewächs so unbedingt loswerden wollte.

„Sie dachten, es sei zu schön, um wahr zu sein – mit ihm müsse etwas nicht stimmen“, schreibt die ‚Sun‘. Erst Rashfords Bruder Dwaine habe Barça schließlich davon überzeugt, „dass alles in Ordnung sei – und dass er sie nicht veräppeln würde.“

„Barça ist jetzt wirklich schockiert, dass sie ihn für ein Taschengeld verpflichten konnten“, heißt es weiter. In der Tat ist die Leihgebühr kaum der Rede wert. Allerdings ist noch fraglich, ob Barcelona die Kaufoption über kolportierte 30 Millionen Euro ziehen wird. Alternative Transfer-Modelle werden zurzeit rund um das Camp Nou diskutiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
