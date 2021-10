Xavi: Al Sadd reagiert mit Statement

Al Sadd hat auf die fortwährende Berichterstattung reagiert, laut der Xavi zeitnah das Traineramt beim FC Barcelona übernehmen wird. „Als Antwort auf das, was aktuell zirkuliert, bestätigt das Management von Al Sadd, dass Xavi einen Zweijahresvertrag besitzt und voll auf die nächsten Spiele konzentriert ist, mit dem Ziel die Tabellenführung und den Titel zu verteidigen“, so der katarische Erstligist in einer offiziellen Stellungnahme.

Nach der Entlassung von Ronald Koeman bei den Katalanen ist Xavi übereinstimmenden Berichten zufolge der klare Favorit auf die Nachfolge des Niederländers. Auch Barça-Präsident Joan Laporta ließ gestern bereits tief blicken: „Ich habe immer gesagt, dass Xavi eines Tages Barça trainieren wird.“

In response to what’s circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the team’s upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/dJP4g0xZBx