Hertha: Friedrich lässt Zukunft offen

Arne Friedrich könnte nach der Saison sein Amt als Sportdirektor von Hertha BSC niederlegen. „Es war eine unfassbare Reise bis hierhin, die war so nicht eingeplant Jeder hat seine Vorstellungen. Ich habe mein Lebenskonzept eigentlich anders geplant, jetzt bin ich in dieser Rolle“, erklärte der Ex-Profi in einer Medienrunde am heutigen Mittwoch.

Es sei „schwer vorherzusagen“, wie es für ihn im Sommer weitergeht. Jürgen Klinsmann hatte Friedrich Ende 2019 als Performance-Manager an Bord geholt. Nachdem sowohl Klinsmann als auch Manager Michael Preetz vor die Tür gesetzt wurden, füllte Friedrich das Vakuum in der Führungsetage bei der Alten Dame aus. „Wir werden uns auf jeden Fall an den Tisch setzen, was wir bisher noch nicht gemacht haben, und zur richtigen Zeit über die Zukunft diskutieren“, verspricht der 41-Jährige.