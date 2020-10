Bale lacht wieder

Obwohl Gareth Bale noch kein Spiel für Tottenham Hotspur absolviert hat, fühlt sich der Rückkehrer pudelwohl bei den Spurs. „Das Wichtigste ist, dass Bale wieder lacht. Er liebt Tottenham und er genießt es dort. Er musste an einen Ort gehen, an dem er gewollt ist. Es war nie eine Frage des Geldes“, so Berater Jonathan Barnett gegenüber ‚Sky Sports‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 31-jährige Bale ist zunächst für eine Saison an Tottenham verliehen. Bis 2022 läuft sein Vertrag bei Real Madrid noch. Eine Zukunft bei den Königlichen hat der Offensivspieler aber wohl nicht. „Als der Anruf von Tottenham kam, wusste er direkt, dass es der richtige Schritt war“, verrät Barnett.