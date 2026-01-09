BVB: Bundesliga-Konkurrenz bei Srdanovic

Im Januar 2023 war Johan Manzambi (20) aus der Jugendabteilung des FC Servette zum SC Freiburg gewechselt. Dort hat sich der Mittelfeldakteur längst zum Stammspieler gemausert. Eine ähnliche Entwicklung traut man grundsätzlich offenbar auch Loun Srdanovic (19) zu.

Wie die Genfer Zeitung ‚Tribune de Genève‘ berichtet, hat es der Klub aus dem Breisgau ebenso wie Borussia Dortmund auf den Rechtsverteidiger abgesehen, der bei Servette noch bis 2027 unter Vertrag steht. Konkret sollen die Freiburger an einer Leihe bis zum Sommer interessiert sein, es gibt allerdings einen Haken.

Srdanovic hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Deswegen soll der Sport-Club aktuell zögern, zumal Cheftrainer Julian Schuster in Lukas Kübler (33), Philipp Treu (25), Bruno Ogbus (20) und Max Rosenfelder (22) eigentlich ausreichend Optionen für hinten rechts zur Verfügung stehen.

Zahlreiche Interessenten

Nichtsdestotrotz birgt Srdanovic großes Potenzial, das neben den Bundesligisten auch andere ausländische Vereine auf den Plan gerufen hat. Aus Frankreich haben beispielsweise Olympique Lyon und der OSC Lille die Fühler ausgestreckt. Aber auch die Ligue 1-Vertreter werden sich zunächst intensiv mit seiner Krankenakte beschäftigen, bevor eine Zusammenabeit mit dem Schweizer U19-Nationalspieler in die Wege geleitet wird.