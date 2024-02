„Wir fangen bei Null an“: Pochettino verteidigt Chelsea-Krise

Mauricio Pochettino übernahm im Sommer 2023 das Traineramt beim FC Chelsea mit dem klaren Auftrag, den insgesamt mit einem Budget von über einer Milliarde Euro zusammengestellten Kader endlich wieder in Richtung der Spitzenplätze zu führen. Doch wie auch unter seinen Vorgängern Frank Lampard und Graham Potter dümpeln die Blues im Niemandsland der Premier League herum.

Die Mannschaft um Routinier Thiago Silva (39) findet sich in der Tabelle zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem AFC Bournemouth auf Platz elf wieder. Eine aus Klubsicht katastrophale Situation. Doch Pochettino verteidigt den ausbleibenden Erfolg ausführlich gegenüber dem ‚Telegraph‘. Vor allem fordert der Argentinier mehr Zeit für seine Mannschaft, die mit einem Altersschnitt von 23,4 die jüngste der Premier League ist.

„Manchmal sieht es so aus, als ob man vorankommt, aber manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, weil Probleme auftauchen“, so Pochettino, „es braucht immer Zeit. Schauen Sie sich das Projekt von Manchester City oder Liverpool an. Es geht immer um Zeit und um eine sehr klare Führung wie unter Pep Guardiola oder Jürgen Klopp. Es ist klar, dass man so all diese Projekte aufbaut.“

Auch die ständigen Verletzungen führten dem ehemaligen Tottenham-Coach zufolge immer wieder zu Zäsuren im Kader: „In diesen sieben Monaten haben wir Spieler, die ausfallen und andere, die aufsteigen. Im Moment haben wir nicht das Glück, 14 bis 15 Spieler auf demselben Niveau zu haben. Das wirkt sich auf die Leistung aus, und wir können nicht konstant sein. Ich vertraue darauf, dass man den Fans dies vermittelt, damit sie ein wenig geduldiger sind, denn das ist die Realität.“

„Wir fangen bei Null an“

Weiter sagt Pochettino: „Es geht darum, ein Team zu bilden. Der Aufbau eines Teams ist wirklich wichtig. Es ist wie beim Bau eines Hauses. Man muss sich aller Schritte, die man unternimmt, sicher sein. Wenn man einen Fehler macht, fängt das Haus an zu wackeln. Wir brauchen immer Zeit, und wir fangen bei Null an.“

Eine gewagte These. Einerseits aufgrund der horrenden Transferausgaben in den zurückliegenden Transferfenstern. Andererseits stand Pochettino noch anders als seinen Vorgängern eine gesamte Saisonvorbereitung zur Verfügung. Ein Fortschritt in der Spielweise ist nach wie vor kaum zu erkennen. Zudem entwickelt sich die einst als clever gefeierte Transfer- und Vertragspolitik der neuen Besitzergruppe um Todd Boehly zum Eigentor.

Spieler frustriert von Verträgen

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ärgern sich viele Chelsea-Profis mittlerweile über die extralangen Verträge, in denen sie stecken. Fast sämtliche Neuzugänge wurden mit Vertragslaufzeiten von sieben bis acht Jahren ausgestattet, um nicht gegen die Regeln des Financial Fairplay zu verstoßen. Aufgrunddessen wird es für einige Stars sehr kompliziert, dem Chelsea-Desaster im Sommer vorzeitig zu entfliehen.

Entlassung zu teuer?

Ein weiterer Aspekt der Krise ist, dass Pochettinos Maßnahmen auch nach Monaten nicht fruchten. Dessen Bilanz nach 31 Pflichtspielen: 15 Siege, fünf Remis und elf Niederladen. Beim Schleudersitz Chelsea eigentlich längst ein Grund für einen Trainerwechsel. Doch auch hier müssen sich die Blues mit finanziellen Restriktionen arrangieren.

Laut der ‚Daily Mail‘ besteht die Sorge, dass die Entlassung von Pochettino, mit der eine 21 Millionen schwere Abfindung einhergehen würde, ebenfalls die Grenzen des Financial Faiplays sprengt. Es muss also mit dem 51-Jährigen weitergehen, auch wenn wie am Wochenende gegen die Wolverhampton Wanderers eine deftige 2:4-Niederlage der nächste Tiefpunkt erreicht ist.

Der alles überwiegende Gesamteindruck: Der FC Chelsea hat sich in der Post-Abramovich-Ära zu einer milliardenschweren Schicksalsgemeinschaft entwickelt, aus der sich weder die Spieler noch ihr Trainer befreien können.