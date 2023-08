60-Millionen-Transfer für Al Nassr

Al Nassr holt den dritten Neuzugang fürs Mittelfeld an Bord. Vom FC Porto wechselt der 28-jährige Otávio zum Verein um Superstar Cristiano Ronaldo (38). Um den 14-fachen portugiesischen Nationalspieler in die Wüste zu lotsen, macht der Klub dem Vernehmen nach von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro Gebrauch.

Früher im Sommer verpflichtete Al Nassr für das Mittelfeld bereits Seko Fofana (28/RC Lens) und Marcelo Brozovic (30/Inter Mailand). Zudem wechselte auch Sadio Mané (31/FC Bayern) zum diesjährigen Arab Club Champions Cup-Sieger.