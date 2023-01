Sarabia wechselt zu den Wolves

Pablo Sarabia wechselt zu den Wolverhampton Wanderers. Wie die Wolves bekanntgeben, unterschreibt der Rechtsaußen einen bis 2025 datierten Vertrag. Der Premier League-Klub lässt sich die Dienste des 30-jährigen Spaniers nach FT-Informationen bis zu sieben Millionen Euro kosten. Als Sockelablöse zahlt Wolverhampton fünf Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Paris St. Germain war Sarabia in der laufenden Saison außen vor, kam meist nur von der Bank und musste sich mit wenigen Einsatzminuten begnügen. Auch bei der WM in Katar spielte der spanische Nationalspieler nur eine untergeordnete Rolle. In England soll es nun besser laufen.

Lese-Tipp

Valencia will Guedes zurück