Bayer Leverkusen bemühte sich in der abgelaufenen Transferperiode angeblich um Mittelfeldspieler Ilaix Moriba (23). Laut Matteo Moretto lehnte Celta Vigo ein Leihangebot mit anschließender Kaufpflicht von den Rheinländern ab. Auch Ajax Amsterdam sei mit einem offerierten Leihgeschäft mit Kaufoption gescheitert.

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Nach einer glücklosen Zeit bei RB Leipzig war Moriba 2025 nach vorheriger Leihe fest für sechs Millionen Euro zu Celta Vigo gewechselt. Moretto zufolge wird der Guineer (25 Länderspiele) den La Liga-Klub in diesem Sommer nicht mehr verlassen. Besiktas habe in den vergangenen Stunden zwar noch einen Vorstoß gewagt, beiße bei den Galiciern aber auf Granit.