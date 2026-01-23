Große Özcan-Wende: BVB-Abschied aufgeschoben

Im Sommer 2022 wechselte Salih Özcan mit großen Vorschusslorbeeren vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund. Den Erwartungen gerecht wurde er jedoch nie, der Durchbruch blieb aus. Sinnbildlich dafür steht die Leihe zum VfL Wolfsburg im Sommer 2024, die nach nur einem halben Jahr wegen ausbleibender Einsatzzeiten abgebrochen wurde.

Seit seiner Rückkehr befand sich Özcan beim BVB auf dem Abstellgleis, in der laufenden Saison schaffte er es nicht einmal in das 25-köpfige Champions League-Aufgebot. Wettbewerbsübergreifend stehen lediglich 28 Einsatzminuten zu Buche. Nur logisch, dass Dortmund in der Vergangenheit stets den Wunsch verfolgte, den 28-Jährigen von der Gehaltsliste zu streichen.

Das hätte türkischen Medienberichten zufolge auch fast geklappt. Besiktas soll sich Ende des vergangenen Jahres sowohl mit dem BVB als auch mit dem Spieler über einen Wechsel einig gewesen sein. Zu einem Transfer kam es aber offenkundig nicht. Stattdessen scheint sich nun eine überraschende Wende anzubahnen.

Özcan bleibt professionell

Trotz der anhaltenden Gerüchte um seine Person sowie der empfindlichen Rückschläge hat Özcan nie für Unruhe gesorgt. Im Training hat der türkische Nationalspieler immer weiter gearbeitet, weshalb ihm nun eine Belohnung winkt.

Auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Auswärtsspiel bei Union Berlin (18:30 Uhr) stellte Trainer Niko Kovac dem Sechser Einsätze in Aussicht: „Er macht seine Arbeit im Training professionell. Er ist viel zu kurz gekommen, weil wir viele Mittelfeldspieler haben. Ich kann mir vorstellen, dass er bald mehr Minuten erhalten wird als in der ersten Phase der Saison.“

Da Pascal Groß (34) den Verein im Winter Richtung Brighton & Hove Albion verließ und Marcel Sabitzer (31) aktuell mit Wadenproblemen ausfällt, rückt Özcan wieder in den Fokus. Mit Felix Nmecha (25) und Jobe Belligham (20) stehen nämlich nur noch zwei fitte zentrale Mittelfeldspieler im Kader.

Verbleib dennoch ausgeschlossen?

Welche Auswirkungen hat das auf seine Zukunft? Özcans Vertrag in Dortmund läuft am Saisonende aus. Eine Verlängerung gilt ungeachtet der jüngsten Entwicklungen weiterhin als ausgeschlossen, da eine plötzliche Leistungsexplosion kaum zu erwarten ist. Dennoch könnte der gebürtige Kölner die Spielzeit – sofern er sie wirklich erhält – nutzen, um sich für spannende Abnehmer im Sommer zu empfehlen.