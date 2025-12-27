Xhaka begründet Bayer-Abschied: „Der Schlüssel war…“

Kyril Louis-Dreyfus, Besitzer des AFC Sunderland, hatte entscheidenden Anteil daran, dass sich Granit Xhaka für einen Wechsel zum Premier League-Aufsteiger entschieden hat. Der 33-Jährige verrät in der ‚Süddeutschen Zeitung‘: „Manche Entscheidungen brauchen Zeit, aber diese habe ich sofort getroffen. Der Besitzer rief mich irgendwann im Juni an, gegen 23 Uhr. In Albanien sagt man: Ein Anruf zu dieser Uhrzeit bedeutet entweder etwas Schlechtes – oder etwas Großes.“

Xhaka führt aus: „Man kennt sich zwar in der Schweiz, aber ich wusste nicht, dass einem Schweizer ein englischer Klub gehört. Der Schlüssel war, dass sich bei keinem meiner früheren Transfers der Besitzer persönlich gemeldet hatte. Das hat mich beeindruckt.“ Mit Sunderland liegt Xhaka nach 17 Spielen auf Platz sieben der Premier League. Die Black Cats führt der Ex-Leverkusener als Kapitän aufs Feld.