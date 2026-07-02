Bayern-Wechsel: Brown schon in München

Nathaniel Brown (23) wird in den kommenden Stunden seinen Wechsel zum FC Bayern finalisieren. Aufnahmen der ‚Bild‘ zeigen den Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt bei seiner Ankunft in München. Im Krankenhaus Barmherzige Brüder soll der DFB-Akteur den ersten Part des Medizinchecks absolvieren.

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Nathaniel #Brown kommt zum Medizincheck in München an! Erster Teil im Krankenhaus Barmherzige Brüder @FCBayern pic.twitter.com/nUMcxJdW51 — BILD FC Bayern (@BILD_Bayern) July 2, 2026

Verläuft alles nach Plan, unterzeichnet Brown anschließend an der Säbener Straße einen Fünfjahresvertrag bis 2031. Im Gegenzug werden die Hessen mit einer Ablöse über bis zu 55 Millionen Euro entschädigt.