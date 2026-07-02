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Bundesliga

Bayern-Wechsel: Brown schon in München

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Nathaniel Brown im Bayern-Trikot @Maxppp

Nathaniel Brown (23) wird in den kommenden Stunden seinen Wechsel zum FC Bayern finalisieren. Aufnahmen der ‚Bild‘ zeigen den Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt bei seiner Ankunft in München. Im Krankenhaus Barmherzige Brüder soll der DFB-Akteur den ersten Part des Medizinchecks absolvieren.

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Verläuft alles nach Plan, unterzeichnet Brown anschließend an der Säbener Straße einen Fünfjahresvertrag bis 2031. Im Gegenzug werden die Hessen mit einer Ablöse über bis zu 55 Millionen Euro entschädigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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