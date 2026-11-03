Neuer Hinweis auf Lukeba-Abschied?

Castello Lukeba hat die Berateragentur gewechselt. Der 23-jährige Innenverteidiger von RB Leipzig lässt sich fortan von der Excellence Sport Nation vertreten. Das Unternehmen vertritt auch die Interessen von unter anderem Bryan Mbeumo (27/Manchester United) oder Aurélien Tchouaméni (26/ Real Madrid).

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Lukeba war im vergangenen Sommer Abschiedskandidat bei RB. Ein Transfer kam jedoch nicht zustande. Nicht auszuschließen, dass der Franzose auch deshalb seine Berater wechselt, um besser aufgestellt zu sein, was einen zukünftigen Transfer angeht.