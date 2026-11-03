Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Neuer Hinweis auf Lukeba-Abschied?

von Tristan Bernert
Castello Lukeba im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

Castello Lukeba hat die Berateragentur gewechselt. Der 23-jährige Innenverteidiger von RB Leipzig lässt sich fortan von der Excellence Sport Nation vertreten. Das Unternehmen vertritt auch die Interessen von unter anderem Bryan Mbeumo (27/Manchester United) oder Aurélien Tchouaméni (26/ Real Madrid).

Unter der Anzeige geht's weiter

Lukeba war im vergangenen Sommer Abschiedskandidat bei RB. Ein Transfer kam jedoch nicht zustande. Nicht auszuschließen, dass der Franzose auch deshalb seine Berater wechselt, um besser aufgestellt zu sein, was einen zukünftigen Transfer angeht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Castello Lukeba

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Castello Lukeba Castello Lukeba
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert