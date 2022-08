Einigung: Fofana wird neuer Rekord-Transfer

Nach wochenlangen Verhandlungen scheint jetzt alles ganz schnell zu gehen. Der FC Chelsea und Leicester City haben sich nach Informationen von ‚Sky‘ auf einen Transfer von Wesley Fofana geeinigt. Es seien nur noch letzte Details zu klären, dann soll der 21-Jährige langfristig bei den Blues unterschreiben.

Chelsea greift für den Deal tief in die Tasche. Die Ablöse für Fofana beträgt 90 Millionen Euro. Der Youngster wird damit zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten. Bislang hielt Harry Maguire diesen Rekord. Der 29-Jährige war 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester zu Manchester United gewechselt.

Leicesters Top-Deal

Fofana kam vor zwei Jahren für 35 Millionen Euro aus Frankreich von der AS Saint-Étienne zu den Foxes. Seitdem hat er erst 37 Spiele in der Premier League absolviert. Die Chelsea-Bosse sind dennoch bereit, für den Innenverteidiger alle Rekorde zu sprengen.

Fofana ist auch deshalb so teuer, weil sein Vertrag bei Leicester noch bis 2027 läuft. Klugerweise wurde das Arbeitspapier erst im März noch einmal verlängert. Besonders pikant: Chelsea und Leicester treffen am heutigen Samstag (16 Uhr) in der Premier League aufeinander. Fofana wird dann nicht mit von der Partie sein.