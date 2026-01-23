Neuer Sturmtank für Paderborn?

Der SC Paderborn könnte sich im Aufstiegskampf noch einmal verstärken. Interesse bekunden die Ostwestfalen nach FT-Informationen am international erfahrenen Giorgi Kvilitaia von Aris Limassol. Im Raum steht eine Leihe des 32-jährigen Rechtsfußes, nach dem auch APOEL Nikosia die Fühler ausstreckt.

Unter der Anzeige geht's weiter

13 direkte Torbeteiligungen hat Kvilitaia in seinen bisherigen 21 Pflichtspielen der laufenden Saison beigesteuert. Limassol würde dem 42-fachen georgischen Nationalspieler keine Steine in den Weg legen, sofern die Paderborner die Personalie mit Nachdruck verfolgen.