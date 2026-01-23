Menü Suche
Neuer Sturmtank für Paderborn?

von Tobias Feldhoff - Quelle: FT-Exklusiv
Giorgi Kvilitaia im georgischen Trikot @Maxppp

Der SC Paderborn könnte sich im Aufstiegskampf noch einmal verstärken. Interesse bekunden die Ostwestfalen nach FT-Informationen am international erfahrenen Giorgi Kvilitaia von Aris Limassol. Im Raum steht eine Leihe des 32-jährigen Rechtsfußes, nach dem auch APOEL Nikosia die Fühler ausstreckt.

13 direkte Torbeteiligungen hat Kvilitaia in seinen bisherigen 21 Pflichtspielen der laufenden Saison beigesteuert. Limassol würde dem 42-fachen georgischen Nationalspieler keine Steine in den Weg legen, sofern die Paderborner die Personalie mit Nachdruck verfolgen.

