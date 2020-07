SV Werder: Schmid & Mbom fest eingeplant

Romano Schmid und Jean-Manuel Mbom scheinen die einzigen Leihspieler von Werder Bremen zu sein, die bei den Grün-Weißen in der kommenden Saison sportlich eine Rolle spielen werden. Die andere elf zuletzt verliehenen Profis, darunter namhafte Leute wie Martin Harnik (33) und Felix Beijmo (22), haben laut ‚Weser-Kurier‘ keine Perspektive in Bremen.

Schmid (20) überzeugte während seiner Leihe in der österreichischen Heimat beim Wolfsberger AC mit drei Toren und elf Vorlagen in 33 Pflichtspielen. Mittelfeldspieler Mbom (20) wiederum spielte eine gute Serie bei Drittligist KFC Uerdingen und zählte zum Stammpersonal am Niederrhein (30 Pflichtspiele, ein Tor).