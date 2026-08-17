Menü Suche
Kommentar
Serie A

Kempf vor der Unterschrift

von Lukas Weinstock - Quelle: Gianluca Di Marzio
Marc Oliver Kempf jubelt @Maxppp

Marc Oliver Kempf (31) und Como 1907 setzen ihre gemeinsame Erfolgsgeschichte offenbar fort. Laut Gianluca Di Marzio haben sich die Parteien mündlich auf eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Kontrakts geeinigt. Das neue Arbeitspapier des Innenverteidigers wird demzufolge bis 2028 laufen und eine Option auf ein weiteres Jahr beinhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

2024 wechselte Kempf von Hertha BSC an den Comer See. Inzwischen hat sich der von Cesc Fàbregas trainierte Klub in der Serie A etabliert und nimmt in der kommenden Saison sogar an der Champions League teil. An den Erfolgen hatte Kempf als Stammspieler bedeutenden Anteil.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Como
Marc Oliver Kempf

Weitere Infos

Serie A Serie A
Como Logo Calcio Como
Marc Oliver Kempf Marc Oliver Kempf
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert