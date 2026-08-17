Kempf vor der Unterschrift

Marc Oliver Kempf (31) und Como 1907 setzen ihre gemeinsame Erfolgsgeschichte offenbar fort. Laut Gianluca Di Marzio haben sich die Parteien mündlich auf eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Kontrakts geeinigt. Das neue Arbeitspapier des Innenverteidigers wird demzufolge bis 2028 laufen und eine Option auf ein weiteres Jahr beinhalten.

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2024 wechselte Kempf von Hertha BSC an den Comer See. Inzwischen hat sich der von Cesc Fàbregas trainierte Klub in der Serie A etabliert und nimmt in der kommenden Saison sogar an der Champions League teil. An den Erfolgen hatte Kempf als Stammspieler bedeutenden Anteil.