Reichen 20 Millionen Euro aus, um Ermedin Demirovic (28) in diesem Sommer vom VfB Stuttgart loszueisen? Der italienische Journalist Mirko Di Natale wirft die Summe als potenzielle Ablöse zumindest in den Raum. Darüber hinaus ergänzt Di Natale, dass sich Juventus Turin nach dem VfB-Stürmer erkundigt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Juve sollen auch Leeds United und Fenerbahce Interesse an dem bosnischen WM-Fahrer bekunden. Allem Anschein nach haben sich im Schwabenland zwei Lager gebildet: Die Vereinsbosse und Demirovic sollen einen Verbleib bevorzugen, Cheftrainer Sebastian Hoeneß ist einem Verkauf hingegen nicht abgeneigt.