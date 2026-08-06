Bundesliga
Neues Detail zum Asllani-Deal
@Maxppp
Der Transfer von Fisnik Asllani zu RB Leipzig wird zeitnah über die Bühne gehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der Medizincheck des Stürmers am heutigen Donnerstag schon um 8 Uhr morgens beginnen. Im Anschluss soll sich Asllani dann dem Team anschließen.
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Am gestrigen Mittwoch erreichte RB eine Einigung im Transferpoker mit der TSG Hoffenheim. 25 bis 30 Millionen Euro fließen für den 23-jährigen Angreifer.
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