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Bundesliga

Neues Detail zum Asllani-Deal

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
Fisnik Asllani vor dem Spiel @Maxppp

Der Transfer von Fisnik Asllani zu RB Leipzig wird zeitnah über die Bühne gehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der Medizincheck des Stürmers am heutigen Donnerstag schon um 8 Uhr morgens beginnen. Im Anschluss soll sich Asllani dann dem Team anschließen.

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Am gestrigen Mittwoch erreichte RB eine Einigung im Transferpoker mit der TSG Hoffenheim. 25 bis 30 Millionen Euro fließen für den 23-jährigen Angreifer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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