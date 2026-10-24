Der FC Bayern muss im Bundesliga-Spitzenspiel beim SC Freiburg am morgigen Sonntag (17:30 Uhr) auch auf Min-jae Kim verzichten. Co-Trainer Aaron Danks bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der 29-jährige Innenverteidiger mit einer kleinen Zerrung ausfallen werden. In den kommenden Tagen soll er bereits ins Mannschaftstraining zurückkehren.

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4️⃣ | 𝗜𝘀𝘁 𝗝𝗼𝘀𝗵𝘂𝗮 𝗞𝗶𝗺𝗺𝗶𝗰𝗵 𝗺𝗼𝗿𝗴𝗲𝗻 𝗱𝗮𝗯𝗲𝗶? 🗣️ Aaron Danks: „Er wird nicht zur Verfügung stehen und bekommt so viel Zeit, wie er braucht. Er wird bei seiner Familie bleiben.“ https://t.co/FLgU0kEG7L — FC Bayern München (@FCBayern) October 24, 2026

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In Freiburg fehlen zudem Luis Díaz (kleiner Muskelbündelriss), der rekonvaleszente Jamal Musiala sowie Joshua Kimmich, der nach dem Tod seines Vaters alle Zeit zur Verarbeitung erhalten soll. Außerdem wird Vincent Kompany wochenlang ausfallen. Bayerns Cheftrainer war gestern am Trainingsgelände zusammengebrochen. Sein Zustand ist stabil, Kompany befindet sich aber nach wie vor in ärztlicher Obhut.