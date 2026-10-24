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Bundesliga

Bestätigt: Nächster Ausfall bei Bayern

von Lukas Hörster
1 min.
Min-jae Kim (l.) und Luis Díaz im Training des FC Bayern München @Maxppp
Freiburg FC Bayern

Der FC Bayern muss im Bundesliga-Spitzenspiel beim SC Freiburg am morgigen Sonntag (17:30 Uhr) auch auf Min-jae Kim verzichten. Co-Trainer Aaron Danks bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der 29-jährige Innenverteidiger mit einer kleinen Zerrung ausfallen werden. In den kommenden Tagen soll er bereits ins Mannschaftstraining zurückkehren.

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In Freiburg fehlen zudem Luis Díaz (kleiner Muskelbündelriss), der rekonvaleszente Jamal Musiala sowie Joshua Kimmich, der nach dem Tod seines Vaters alle Zeit zur Verarbeitung erhalten soll. Außerdem wird Vincent Kompany wochenlang ausfallen. Bayerns Cheftrainer war gestern am Trainingsgelände zusammengebrochen. Sein Zustand ist stabil, Kompany befindet sich aber nach wie vor in ärztlicher Obhut.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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