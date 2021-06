Leicester & Édouard: Es wird konkret

Seit Jahren schon wird Odsonne Édouard bei verschiedenen Klubs in Europas Topligen gehandelt, nun könnte der Stürmer von Celtic Glasgow bald vom Markt sein. Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet von fortgeschrittenen Gesprächen, die derzeit Leicester City für eine Verpflichtung des 23-jährigen Franzosen führt.

Noch viele andere Vereine seien hinter Édouard her, deshalb strebe Leicester eine schnelle Einigung an. Laut Romano befinden sich die Parteien noch nicht in der finalen Phase, doch herrsche Zuversicht bei den Foxes. Weiter ist der Premier League-Fünfte mit Sechser Boubakary Soumaré (22, OSC Lille), dessen Transfer nur noch auf seine Verkündung wartet.