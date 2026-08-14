Der FSV Mainz 05 will Sechser Kaishu Sano (25) nicht mehr an den letzten Tagen des Transferfensters abgeben. Laut der ‚Bild‘ hat Christian Heidel das Ultimatum intern auf rund um den 27. August festgelegt, um gegebenenfalls noch rechtzeitig auf einen Abgang reagieren zu können. Öffentlich betont der Sportvorstand gegenüber der ‚Bild‘ zumindest: „Am 31. August verkaufen wir ihn nicht mehr.“

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Vor allem in der Premier League tummeln sich einige Interessenten für Sano. In japanischen Medien hieß es zuletzt aber, dass RB Leipzig gute Chancen auf den Zuschlag hat. Als Preisschild stehen jedoch 50 bis 60 Millionen Euro im Raum. Heidel bekräftigt derweil nur: „Natürlich kann ein Angebot kommen, bei dem wir nicht nein sagen können. Aber, wir freuen uns, wenn nichts kommt. Wir können uns das wirtschaftlich leisten, und dann gehen wir in diesem Sommer bei der Kaderplanung eben mal einen anderen Weg.“