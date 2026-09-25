Für Jamal Musiala hätte die Länderspielpause kaum schlimmer starten können. Der Offensivspieler des FC Bayern sollte am Donnerstagabend eigentlich in Deutschlands Startaufstellung gegen die Niederlande (1:1) stehen, musste aber noch vor Anpfiff verletzungsbedingt durch Nadiem Amiri ersetzt werden.

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Der DFB hat inzwischen bekanntgegeben, dass sich Musiala einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen hat. Der 23-Jährige reist heute ab und kehrt nach München zurück. Laut ‚Sky‘ wird Musiala den Bayern drei bis vier Wochen lang fehlen.