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Bundesliga

Die Diagnose bei Musiala

von Dominik Schneider
Jamal Musiala hört vor dem Spiel Musik @Maxppp

Für Jamal Musiala hätte die Länderspielpause kaum schlimmer starten können. Der Offensivspieler des FC Bayern sollte am Donnerstagabend eigentlich in Deutschlands Startaufstellung gegen die Niederlande (1:1) stehen, musste aber noch vor Anpfiff verletzungsbedingt durch Nadiem Amiri ersetzt werden.

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Der DFB hat inzwischen bekanntgegeben, dass sich Musiala einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen hat. Der 23-Jährige reist heute ab und kehrt nach München zurück. Laut ‚Sky‘ wird Musiala den Bayern drei bis vier Wochen lang fehlen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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