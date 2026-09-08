Nmecha ist das BVB-Sorgenkind | Dembélés Favoriten für den Ballon d’Or

BVB-Sorgenkind

Felix Nmecha kommt in der neuen Saison für Borussia Dortmund noch nicht richtig in Tritt. Körperlich ist der athletische Mittelfeldmann nach der kräftezehrenden vergangenen Spielzeit und der WM noch nicht auf der Höhe. „Felix ist mit Sicherheit noch nicht da, wo er sein kann und wo er sein wird“, befindet Trainer Niko Kovac.

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Wusste Nmecha für das DFB-Team mitunter noch zu überzeugen, kann er an diese Leistungen bislang noch nicht anknüpfen. „WM-Star plötzlich BVB-Sorgenfall“, titelt die ‚Bild‘ entsprechend. Beim heutigen Champions League-Auftakt (21 Uhr) gegen den FC Villarreal dürfte der 25-Jährige sogar erstmal eine Pause erhalten.

Dembélés Favoriten

Am 26. Oktober wird der Ballon d’Or in London verliehen. Das Rennen um den Sieg ist offen, es gibt etwa eine Hand voll Kandidaten. Zu diesen gehört auch Vorjahressieger Ousmane Dembélé (29). Im Interview mit ‚France Football‘ gibt der Starstürmer seine Einschätzung ab: „Ich denke, die Auszeichnung bleibt in den Händen eines Spielers von Paris St. Germain.“

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Zu seinen drei Favoriten zählt Dembélé „Kvara, Harry Kane, der eine wirklich sehr gute Saison gespielt hat, und ich denke, Kylian Mbappé. Dann gibt es noch viele andere. Michael Olise könnte dabei sein, weil er eine unglaubliche Saison gespielt hat. Er war der beste Spieler der Bundesliga. Lamine Yamal auch, Fabian Ruiz, und Pacho“. Sich selbst lässt der Franzose außen vor: „Ich selbst? Oh nein, ich bringe mich nie in solche Situationen. Ich stimme nie für mich selbst. Wenn ich abstimmen müsste, würde ich nicht für mich selbst stimmen.“