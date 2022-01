Wagt sich Newcastle an Osimhen ran?

Weiterhin sucht Newcastle United nach einem hochkarätigen Stürmer. Angeblich sind die mit Geld aus Saudi-Arabien unterstützten Magpies dabei auf Victor Osimhen (23) gestoßen. Der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge hat Newcastle den Ex-Wolfsburger ins Visier genommen. Aus dem Bericht geht hervor, dass der Stürmer der SSC Neapel dem Premier League-18. angeboten wurde.

Ein Osimhen-Transfer dürfte eine teure Angelegenheit werden. Napoli will kein Minusgeschäft machen und würde nur Angebote jenseits der 70-Millionen-Marke in Betracht ziehen. Vor eineinhalb Jahren zahlten die Azzurri eine ähnliche Summe an den OSC Lille. Seitdem erzielte Osimhen, ausgestattet mit einem Vertrag bis 2025, 19 Tore in 46 Pflichtspielen. In der laufenden Saison sind es bislang neun Treffer in 16 Partien.