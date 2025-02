Kimmich-Poker: Wichtige Entscheidung gefallen

Der FC Bayern will den auslaufenden Vertrag mit Joshua Kimmich verlängern. Nachdem es eine Weile lang gut ausgesehen hatte, berichtete die ‚Abendzeitung‘ zuletzt, dass der Deal stockt. Nun legt das Münchner Lokalblatt nach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Redakteur Maximilian Koch meldet, dass in der Aufsichtsratssitzung der Münchner am Montag entschieden wurde, dass das Angebot an Kimmich nicht mehr erhöht werden soll. Zudem lässt sich daraus ein Ultimatum ableiten, schließlich solle sich der DFB-Kapitän „zeitnah entscheiden, damit Bayern für die Zukunft planen kann“. Könnte also heißen: Entweder Kimmich unterschreibt, was ihm vorliegt, oder die Bayern ziehen die Offerte zurück.

Im vergangenen Sommer liebäugelten die Münchner noch mit einem Kimmich-Verkauf, was dem heute 30-Jährigen übel aufstieß. Entsprechend lässt er sich nun Zeit mit seiner Entscheidung und sondiert den Markt. Der ehemalige Bayern-Direktor Marco Neppe steht ihm dabei beratend zur Seite. Die Verhandlungen mit dem FCB führt Kimmich aber selbst. Ein Novum im heutigen Business.