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Offiziell 2. Bundesliga

Demme verkündet Karriereende

von David Hamza
3 min.
Diego Demme am Ball für Hertha BSC @Maxppp

Diego Demme hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Auf Instagram teilt der 34-jährige Mittelfeldspieler mit: „Irgendwann kommt der Moment, an dem man sich von etwas verabschieden muss, das einen fast sein ganzes Leben begleitet hat. Und jetzt ist dieser Moment für mich gekommen.“

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Demmes Vertrag bei Hertha BSC lief Ende Juni aus. Zuvor war er für die SSC Neapel, RB Leipzig, den SC Paderborn und Arminia Bielefeld aufgelaufen. 2017 bestritt Demme ein Länderspiel für Deutschland. „Fußball war so viel mehr als nur mein Beruf. Er war mein Leben, meine Leidenschaft, mein Alltag – und hat mir unglaublich viele besondere Menschen und Momente geschenkt“, so Demme.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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