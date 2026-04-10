Schalke: Muslic schöpft Hoffnung bei Dzeko

Miron Muslic hat Hoffnung auf ein schnelles Comeback von Edin Dzeko (40) gemacht. Auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel gegen die SV Elversberg am Sonntag (13:30 Uhr) sagte der Cheftrainer des FC Schalke 04: „Es ist extrem realistisch, dass wir Edin Dzeko diese Saison auf dem Platz nochmal wiedersehen. Wir sind positiv, Edin auch. Wir setzen uns aber keinen konkreten zeitlichen Rahmen.“

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Dzeko hatte sich am 31. März beim Länderspiel mit der bosnischen Nationalmannschaft gegen Italien kurz vor Schluss an der Schulter verletzt. Wie lange der Starstürmer genau ausfallen wird, ist offen. Der Torjäger äußerte sich zuletzt bereits positiv mit Blick auf eine rechtzeitige Rückkehr im Saisonendspurt.