VfB: Chema spricht über Real-Rückkehr

Chema Andrés hat eine mögliche Rückkehr zu Real Madrid lediglich im Hinterkopf. Auf Nachfrage der ‚as‘ sagt der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: „Das ist der Traum eines jeden Spielers, aber ich konzentriere mich nicht darauf. Ich bin jung und muss mich auf den Alltag konzentrieren. Jetzt denke ich an die Spiele mit der U21 und dann an Stuttgart, wo ich sehr glücklich bin.“

Real besitzt eine Rückkaufoption für den VfB-Neuzugang, im Sommer 2026 liegt diese bei 13,5 Millionen Euro. Spanischen Medienberichten zufolge wollen die Königlichen von dieser auch Gebrauch machen. Der 20-jährige Chema war Ende Juli für drei Millionen Euro nach Stuttgart gekommen. Für die Schwaben habe er sich entschieden, weil „es […] eine Mannschaft ist, die viel auf junge Talente setzt. Sie scheuen sich nicht, junge Spieler in wichtigen Spielen aufzustellen. Sie haben mir schon vor langer Zeit Vertrauen entgegengebracht und mir ein Projekt vorgestellt, das für mich interessant war.“