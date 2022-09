Galatasaray: Rashica zu Gesprächen eingetroffen

Milot Rashica steht unmittelbar vor dem Wechsel zu Galatasaray. Wie die Istanbuler offiziell bestätigen, ist der frühere Profi des SV Werder zu Vertragsgesprächen in Istanbul eingetroffen. Schon am späten Mittwochabend hatte Gala offiziell vermeldet, dass man sich um den Außenstürmer bemüht.

Rashica hatte Bremen vor einem Jahr verlassen und sich Norwich City angeschlossen. Nun steht der Abschied vom englischen Zweitligisten an. Der 26-Jährige ist Teil einer großangelegten Transferoffensive. Am heutigen Deadline Day in der Süper Lig könnten noch Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir und Mathias Ross Jensen in Istanbul unterschreiben.