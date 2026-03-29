Neuer Boateng-Skandal | Ex-Bayern-Star giftet gegen Banks

Boateng macht den Reus

Jérôme Boateng steht mal wieder in den Schlagzeilen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Weltmeister von 2014. Grund dafür ist, dass der 37-Jährige im November 2025 von einer Polizeistreife angehalten wurde. Bei der Kontrolle fiel auf, dass Boateng ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Das berichtet die ‚Bild‘.

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Seit Oktober 2025 hätte der einstige Bayern-Profi eigentlich sein Auto stehen lassen müssen, da gegen ihn aufgrund einer Ordnungswidrigkeit ein rechtskräftiges Fahrverbot ausgesprochen worden war. Was genau die Ursache hierfür wiederum war? Nicht bekannt. Dass sich Boateng trotzdem hinters Steuer setzte, wird – sollte er dafür verurteilt werden – als Straftat deklariert. Dementsprechend droht ihm bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe.

Donovan schießt gegen Banks

Nicht nur die 2:5-Testspielniederlage der USA gegen Belgien von gestern sorgt für Ärger beim Ausrichter der nächsten Weltmeisterschaft. Landon Donovan hatte im Vorfeld in einem Podcast für die Verbannung von Noahkai Banks geworben. Der 19-jährige Profi des FC Augsburg hatte eine Einladung zur Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten vorerst ausgeschlagen.

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Im ‚Unfiltered Soccer Podcast‘ forderte Ex-Bayern-Profi Donovan: „Aus Sicht des Verbandes, besonders von Matt Crocker, der diese Entscheidungen trifft: Wenn es da jemanden gibt, der nicht für dein Land spielen will – und tschüss! Auf Wiedersehen.“ Dass der junge Innenverteidiger auf die Teilnahme am Lehrgang verzichtet, sorgt bei Donovan für Unverständnis.

„Ich bin nicht sauer auf ihn. Er darf seine Entscheidungen treffen. Aber jetzt interessiert es mich nicht mehr“, bockt der 44-Jährige. Doch damit nicht genug: „Er war bei vielen Camps, auch in der Jugend. Der Verband bemüht sich seit langer Zeit um ihn. Und es wirkt, als betteln wir ihn an, dass er für unser Land spielt. Das ist Bullshit.“ Harsche Worte. Banks hat offenbar noch die Hoffnung, den Durchbruch beim DFB zu packen. Geht es nach Donovan, bleibt die Tür zum USMNT verschlossen.