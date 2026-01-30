Diaz vor Real-Abgang?

Brahim Diaz könnte seine Karriere in der Premier League fortsetzen. Wie ‚TeamTalk‘ berichtet, haben eine Reihe englischer Klubs sich bei Real Madrid nach der Verfügbarkeit des 24-Jährigen erkundigt. Besonders Aston Villa und Tottenham Hotspur sollen den Angreifer ins Auge gefasst haben.

Diaz spielt auch unter dem neuen Coach Álvaro Arbeloa bei den Königlichen nach seiner Rückkehr vom Afrika Cup nur eine untergeordnete Rolle. Quellen aus dem Umfeld des Marokkaners berichten laut ‚TeamTalk‘, dass der Berater des Spielers daher den Markt sondiert, um die Möglichkeiten eines Wechsels auszuloten. Bis 2027 steht Diaz noch bei Real unter Vertrag.