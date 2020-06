Trotz Werner: Chelsea will auch Havertz

Die Zusage von Timo Werner (24) hat sich der FC Chelsea bereits gesichert. Für festgeschriebene 50 Millionen Euro kommt der Nationalspieler von RB Leipzig an die Stamford Bridge. Auch den Kauf von Hakim Ziyech (27) von Ajax Amsterdam hat Chelsea schon eingetütet. Doch damit nicht genug.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ‚Daily Mail‘ zufolge haben die bereits verplanten Ausgaben in Höhe von 100 Millionen Euro nicht zur Folge, dass der FC Chelsea nun die Füße stillhält – im Gegenteil. Frank Lampard hat weitere Wünsche und will sein Team wieder zu einem internationalen Titelanwärter formen.

Reserven im Tank

Kai Havertz (20) spielt in diesen Planungen eine zentrale Rolle. Der Offensivspieler von Bayer Leverkusen, der auch beim FC Bayern, bei Real Madrid, beim FC Barcelona, bei Manchester United und beim FC Liverpool hoch im Kurs steht, soll auch noch an die Stamford Bridge kommen in diesem Sommer.

Es scheint, als hätten die Londoner noch Reserven im Tank. Denn für Havertz müsste Chelsea noch einmal eine dreistellige Millionensumme locker machen. Der Vorteil der Blues: Im vergangenen Sommer waren wegen einer Transfersperre keine Ausgaben möglich. Nun kann der englische Erstligist doppelt investieren, während sich die Konkurrenz aufgrund der Coronakrise bislang zurückhält. Eine historische Chance?