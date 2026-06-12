Bundesliga
Schalke lehnt Wolfsburger ab
@Maxppp
Der FC Schalke 04 arbeitet an Transfers für die kommende Saison, Aster Vranckx (23) spielt dabei aber keine Rolle. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde der Wolfsburger dem Bundesliga-Aufsteiger angeboten, S04 lehnte jedoch ab.
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Vranckx war in der vergangenen Saison an Sassuolo Calcio verliehen und lief dabei 16 Mal in der Serie A auf. 2021 war er für acht Millionen Euro zum VfL Wolfsburg gewechselt, auch dort konnte sich der Mittelfeldspieler aber nie langfristig durchsetzen. Sein Vertrag in der Autostadt läuft noch bis 2029.
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