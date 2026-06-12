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Schalke lehnt Wolfsburger ab

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Schalke-Manager Frank Baumann @Maxppp

Der FC Schalke 04 arbeitet an Transfers für die kommende Saison, Aster Vranckx (23) spielt dabei aber keine Rolle. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde der Wolfsburger dem Bundesliga-Aufsteiger angeboten, S04 lehnte jedoch ab.

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Vranckx war in der vergangenen Saison an Sassuolo Calcio verliehen und lief dabei 16 Mal in der Serie A auf. 2021 war er für acht Millionen Euro zum VfL Wolfsburg gewechselt, auch dort konnte sich der Mittelfeldspieler aber nie langfristig durchsetzen. Sein Vertrag in der Autostadt läuft noch bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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