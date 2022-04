Bericht: Chelsea bereitet Lukaku-Abschied vor

Beim FC Chelsea war man im vergangenen Sommer fest davon überzeugt, den finalen Baustein für einen perfekten Kader gefunden zu haben. Romelu Lukaku (28) sollte der Fixpunkt im Angriff des amtierenden Champions League-Siegers werden.

Doch nach gutem Start fiel der Belgier in ein tiefes Loch. Nicht nur die Treffsicherheit ist dem wuchtigen Linksfuß seit Monaten schon abhandengekommen. Auch im Kombinationsspiel wirkt Lukaku wie ein Fremdkörper. Die Folge: Trainer Thomas Tuchel setzt auf andere Protagonisten – unter anderem auf Timo Werner, den die Chelsea-Fans vor rund einem Jahr eigentlich schon als Flop abgestempelt hatten.

Lukaku auf dem Sprung?

Doch was ist die Konsequenz? Laut einem Bericht des englischen Online-Portals ‚90min.com‘ bereitet man sich bei Chelsea inzwischen darauf vor, Lukaku im Sommer schon wieder zu verkaufen. Zur Einordnung: 113 Millionen hatten die Londoner im vergangenen Jahr für den Linksfuß an Inter Mailand überwiesen. Eine ähnliche Summe darf man sich an der Stamford Bridge sicherlich nicht erhoffen. Möglich wäre beispielsweise auch eine Leihe plus Kaufoption oder -pflicht.

Interesse an Lukaku zeigen in erster Linie sein Ex-Klub sowie Paris St. Germain. Sonderlich konkrete Schritte haben aber beide Klubs noch nicht unternommen. PSG hat aber immerhin schon einmal die Entourage des Torjägers kontaktiert. Lukaku selbst kann sich dem Vernehmen nach gut vorstellen, das Chelsea-Missverständnis vorzeitig abzubrechen. Es bleibt also spannend.