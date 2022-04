„Was für eine Nacht!“ | Villarreal schreibt Geschichte

Die Magie von Madrid

Real Madrid steht nach einem mitreißenden Spiel gegen den FC Chelsea im Halbfinale der Champions League. Nach einem 0:3-Rückstand sorgten die Torschützen Rodrygo und Karim Benzema noch fürs Weiterkommen. Für den Torjäger aus Frankreich war es bereits der zwölfte Treffer in der diesjährigen Champions League-Saison. Der ‚Corriere dello Sport‘ aus Italien tauft den 34-Jährigen darum „Benzemagic“. Für die ‚L'Équipe‘ aus Frankreich war der Treffer zum 2:3 ein „Goldenes Tor“. Und auch in Spanien sind die Zeitungen natürlich aus dem Häuschen. „Unsterblich“, titelt die ‚as‘. Und auch die ‚Marca‘ schwärmt: „Was für eine Nacht, was für ein Delirium!“ In England kann man da nur den Kopf schütteln. Dem ‚Daily Mirror‘ kommt die erneute Wiederauferstehung der Madrilenen „Unreal“ vor.

Villarreal zerstört

Die Sektkorken knallten gestern Abend natürlich auch in Villarreal, das den FC Bayern aus der Königsklasse kegelte. Die katalanische ‚Sport‘ zieht den Hut und spricht von einem „historischen Villarreal“. Eine disziplinierte Abwehrleistung und ein blitzsauberer Konter reichten dem spanischen Vertreter für den Sprung ins Halbfinale. In Anlehnung an den Spitznamen des Klubs spricht die ‚Mundo Deportivo‘ von einem „atomaren U-Boot“, das Halt gemacht hat in München. Nächster Stopp: Liverpool oder Lissabon.

Cholos Wunschstürmer

Atlético Madrid ist heute Abend gegen Manchester City gefordert, den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wettzumachen. Nach der Saison wollen die Colchoneros dann einen neuen Stürmer an Land ziehen, der Luis Suárez ersetzt. Auf dem Zettel weit oben soll Lautaro Martínez von Inter Mailand stehen. „Cholo hinter Lautaro her“, vermeldet der ‚Corriere dello Sport‘ auf seinem Cover. 70 bis 80 Millionen Euro Ablöse könnten Atlético aber abschrecken.