„Alles bricht zusammen“: Kahn & Salihamidzic zum Bayern-Desaster

Es ist eine Saison zum Vergessen für den FC Bayern – das ist ganz unabhängig von dem noch möglichen Gewinn des Meisterschaftstitels klar. Weder sportlich noch abseits des Platzes lief es für die Münchner in den vergangenen Wochen und Monaten rund. Im Anschluss an die bittere 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig am gestrigen Samstagabend haben Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn Stellung zum sportlichen Fiasko bezogen.

Salihamidzic verteidigt Trainerwechsel

Dass der überraschende Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel inmitten der Saison ein Fehler war, negiert Salihamidzic: „Wir haben uns das längere Zeit angeschaut und waren dann der Meinung, dass das sein muss. Und ich würde das auch immer wieder machen, weil das nötig war, “ sagte der Ex-Profi gegenüber ‚Sky‘. Seinem jetzigen Coach springt der 51-Jährige zur Seite: Tuchel mache es im Training „wirklich gut und Thomas hat eine sehr gute Ansprache. Ich bin da optimistisch für die nächste Zeit, aber jetzt haben wir eben erstmal nichts in der Hand.“

Gleichzeitig kann er die aufkeimende Kritik an der sportlichen Führung des Klubs nachvollziehen: „Wenn man jetzt sieht, dass da jetzt kein Titel rauskommt – oder hoffentlich einer, aber wir haben es nicht mehr in der Hand – dann muss man sich der Kritik stellen.“

Frust sitzt tief

Zum Zeitpunkt der Nagelsmann-Entlassung waren die Bayern sowohl in der Champions League als auch im DFB-Pokal noch in der Viertelfinalrunde vertreten. Unter Tuchel folgten die bitteren Ausscheide gegen den SC Freiburg (1:2) sowie gegen Manchester City (0:3/1:1). Nun hat man im Zuge der Pleite gegen Leipzig womöglich auch die Meisterschaft verspielt. Gewinnt Borussia Dortmund am heutigen Sonntag beim FC Augsburg (17:30 Uhr), würde der Verfolger vorbeiziehen und hätte mit zwei Punkten Vorsprung vor dem letzten Bundesliga-Spieltag alles in der eigenen Hand.

Entsprechend tief sitzt der Frust bei Kahn, dessen Stuhl seit geraumer Zeit gehörig wackelt: „Ich bin tief enttäuscht, dass wir die Riesenchance abgegeben haben, aus eigener Kraft deutscher Meister zu werden“, sagte der ehemalige Weltklassekeeper gegenüber dem ‚ZDF‘ und fügte sichtlich konsterniert an: „Man hat das Gefühl, alles bricht zusammen, wenn mal ein Gegentor fällt, wenn Widerstand kommt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir noch groß was entgegenzusetzen hatten.“

Der Glaube sei laut Kahn noch da. Er habe „schon zu viele Meisterschaften erlebt, die wir am letzten Spieltag gewonnen haben“. Was allerdings klar ist: Unabhängig vom Ausgang der Meisterschaft wird am Saisonende jeder Stein an der Säbener Straße umgedreht. Denn so wie es aktuell bei den Bayern läuft, kann und darf es nicht weitergehen.