Ten Hag über seinen Plan mit United

Erik ten Hag sieht sich bei Manchester United nicht auf der Durchreise. „Es muss der Weg sein, langfristig zu denken und langfristig zu handeln“, so der niederländische Trainer auf der jüngsten Pressekonferenz, „bei vielen Vereinen bin ich lange geblieben und hier will ich das auch. Ich bin hier nicht für ein Jahr, sondern länger.“ Genauer gesagt zunächst bis zum Sommer 2025, dann endet das gemeinsame Vertragsverhältnis.

Angesichts der guten sportlichen Entwicklung wird ten Hag in England schon als United-Trainer mit der längsten Amtszeit seit Sir Alex Ferguson gehandelt. Er selbst sagt: „Ich sehe es als ein langfristiges Projekt, hier etwas zu aufzubauen. Wie lange das dauert, muss ich sehen. Das kann man nicht sagen.“ Derzeit belegen die Red Devils Rang drei in der Premier League und stehen in der Zwischenrunde der Europa League.

